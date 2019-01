Boateng «Vull jugar bé per renovar i poder continuar més temporades aquí»

El davanter Kevin-Prince Boateng va assegurar ahir en la seva presentació com a nou jugador del Barcelona que, malgrat que arriba al conjunt blaugrana com a cedit, el seu objectiu és «jugar bé» en el seu nou club per poder «signar per més anys».

El Barça ha pagat 1 milió d'euros al Sassuolo italià per la cessió de Boateng fins a final de temporada, amb una opció de compra de 8 milions que el jugador ghanès confia que es faci efectiva. Sap que això dependrà d'ell, per això ha promès donar-ho tot. «Treballo pels meus fills, perquè em vegin com un ídol. Independentment que aquí hi estigui cinc mesos o tres anys»» va dir. Boateng va assegurar sentir-se «molt feliç» per fitxar pel Barcelona: «És un gran honor ser aquí i ara vull gaudir i guanyar-ho tot».

Quan Boateng es va assabentar de l'interès del Barcelona, no s'ho va pensar dues vegades: «Vaig dir als meus companys de Sassuolo que tenia la possibilitat de jugar aquí i que no podia dir que no. Que si feia falta venia corrent, ni tan sols agafava l'avió».

Per part del club, Abidal va deixar clar que el rol de Boateng, que vindrà a donar descans a Luis Suárez, «serà diferent al que ha tingut a altres equips, però molt important» i el jugador va assegurar que ha fitxat conscient d'això i que ve «per ajudar».

Kevin-Prince Boateng ha passat de ser un mitjapunta amb arribada i incidència en tots els flancs d'atac a especialitzar-se com a «9» en els seus últims equips, una evolució futbolística amb la qual se sent molt a gust. « Amb gairebé 32 anys, jugar de davanter centre és un rol perfecte per a mi», va apuntar Boateng, que va tancar de forma contundent la polèmica sobre la seva suposada preferència pel Madrid i per Cristiano Ronaldo abans que Leo Messi: «El millor jugador del món i de tots els mons és Messi».