Desapareix una avioneta amb l'argentí Emiliano Sala a bord

La recerca d'una avioneta lleugera en la qual viatjava el futbolista argentí Emiliano Sala, flamant fitxatge del Cardiff City, va quedar ahir suspesa fins avui per la falta de llum, després que l'aparell desaparegués prop de l'illa de Guernsey, al Canal de la Manxa. Helicòpters de rescat i bots de salvament van rastrejar la zona propera a les illes del Canal, mentre que fonts de la policia francesa confirmaven que el jugador, de 28 anys, viatjava a bord d'una avioneta que va desaparèixer de les pantalles del radar la nit del dilluns. L'aparell viatjava a uns 1.500 metres d'alçada quan el pilot va sol·licitar baixar en passar per Guernsey. El davanter argentí va fitxar la setmana passada pel Cardiff City, procedent del FC Nantes, per una xifra rècord d'uns 17 milions d'euros.