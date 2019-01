Els Grizzlies estudien traspassar Marc Gasol

Els Memphis Grizzlies estarien disposats a escoltar ofertes pel pivot i president del Bàsquet Girona Marc Gasol i el base Mike Conley per traspassar, després que la franquícia vulgui reconstruir la plantilla pels resultats negatius en l'actual campanya, segons informacions d'ESPN.

Memphis es prepara per analitzar nous escenaris i possibilitats per a dues de les seves peces principals de l'equip, les quals es van reunir fa uns dies amb el propietari dels Grizzlies, Robert Pera, i al qual van expressar els seus desitjos de no ser traspassat, van assenyalar fonts de la cadena nord-americana.

Els Grizzlies podrien decidir mantenir a un o a tots dos jugadors si no es concreta alguna negociació, però sembla que, atès que tant el pivot (33 anys) com el base (31) superen la trentena, estan decidits a que el seu equip giri al voltant de Jaren Jackson, la seva elecció de primera ronda al 'draft' de 2018. a més, el català podria executar una clàusula del seu contracte i convertir aquest estiu a agent lliure per anar-se'n a una altra franquícia sense que Memphis pogués rebre alguna cosa.