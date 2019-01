Mihailo Radunovic ha arribat a un acord per rescindir el contracte que l'unia amb l'Azuqueca, proper rival del Bàsquet Girona aquest dissabte a 1/4 de 7 de la tarda. En el partit d'anada a Fontajau va acreditar cinc punts en la victòria dels de Sergio Vicente. Per altra banda el duel amb el Girona ha estat decretat «Mig dia d'ajuda al club» i d'aquesta manera els abonats hauran de pagar 2,5 euros i els que no ho són, 6, per poder accedir al pavelló de La Paz.