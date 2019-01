L'Espanya de Jordi Ribera juga davant Alemanya ja fora de les semifinals

La victòria d'Alemanya contra Croàcia (22-21) de dilluns va deixar Espanya sense opcions de classificar-se per a les semifinals del Mundial tot i el clar triomf del combinat que entrena el sarrianenc Jordi Ribera davant Brasil (36-24). Ara, Espanya s'enfrontarà davant Alemanya (20.30) amb l'objectiu de continuar lluitant per una cinquena posició final que els donaria l'accés al torneig preolímpic. Aquest Mundial a Alemanya i Dinamarca és la tercera gran competició de Ribera com a seleccionador espanyol.