L'Uni haurà de capgirar l'eliminatòria a Fontajau

Dimecres vinent, a un quart de nou del vespre a Fontajau, l'Spar Citylift Girona haurà de guanyar per més de dos punts a l'MBA Moscou per accedir als vuitens de final de l'Eurocup després de la seva derrota d'aquesta tarda a Rússia (71-69). En un partit molt igualat, l'encert en el tir exterior de les locals, 12 triples, ha acabat decantant la balança davant un Uni que no ha pogut mantenir fins al final el mateix nivell del primer quart (16-23). Keisha Hampton ha estat la màxima anotadora del partit amb 21 punts, però no ha pogut jugar els últims minuts, eliminada per cinc faltes personals.

Èric Surís havia avisat abans del partit de la necessitat d'aturar els bons començaments de partit de l'MBA Moscou i, amb les recuperades Laia Palau i Shay Murphy en el cinc inicial, l'Spar Citylift Girona no s'ha deixat sorprendre pel joc alegre de les russes en uns primers 10 minuts on, amb Keisha Hampton molt encertada (10 punts), que han acabat amb les gironines guanyant per 7 punts després d'un bàsquet d'Helena Oma (16-23).

Superar el primer cop, però, no ha estat suficient per a l'Uni que, en el segon temps, ha tingut molts problemes per anotar. Dos triples seguits de Maria Kaikutova han posat l'MBA Moscou sis punts per davant en el marcador (32-26), després que l'Uni només fos capaç d'anotar 3 punts en els primers set minuts del segon període (un triple de Palau). La situació s'ha complicat amb un nou triple d'una altra de les jugadores de rotació del conjunt local, Plisova; ha estat el sisè bàsquet de tres punts de les russes que han marxat en el marcador 35-28 obligant Surís a demanar temps mort. La reacció gironina ha estat immediata i al descans l'Uni ja hi ha arribat dos punts per sobre en el marcador després d'apujar la intensitat defensiva, recuperar un parell de pilotes que han permès a Núria Martínez i a Shay Murphy, a més de buscar més a Nadia Colhado en el joc interior (37-39).

Després del descans, l'MBA Moscou ha continuat amb el seu guió jugant un bàsquet controlat buscant molt els tirs alliberats després dels blocs, les russes han mantingut l'equilibri en el marcador gràcies al seu encert cada cop més alt en els triples. Per exemple, quan el quart triple de Kaitukova ha posat les locals tres punts per davant (56-53), però l'Uni ha respost buscant Colhado dins la zona. I així el partit ha arribat igualat fins al cara o creu final. Sense Hampton, després d'una rigorosa cinquena personal en atac, un bàsquet d'Alexandra Stolyar ha posat l'MBA dos punts per sobre en el marcador a un minut i mig per acabar (68-66). Núria Martínez ha empatat, però, un nou triple de les locals (el dotzè), en aquest de Toropova, ha deixat el partit a les mans de l'MBA Moscou. A 3 segons del final, amb 71-69, en el marcador l'Uni encara ha tingut temps de fer una jugada per prova de capgirar el marcador però el triple de Laia Palau no ha entrat.