Messi descansa contra el Sevilla

Sevilla i Barcelona s'enfronten aquesta nit, en l'anada dels quarts de final la Copa del Rei, en un duel clàssic en el segle XXI, amb set finals amb supremacia blaugrana -incloses les Supercopes- entre els seus precedents i que mesurarà la necessitat dels andalusos, en el seu pitjor moment, davant d'un conjunt català que arribarà sense Messi ni Busquets, a qui Valverde dona descans. El tècnic ja va prescindir de l'astre argentí de sortida en el partit de lliga contra el Leganés. Va sortir la darrera mitja hora i va ser clau per assegurar el triomf per 3-1 quan el duel s'havia complicat i anava 1-1. Messi arribarà ben descansat a Montilivi diumenge, en el derbi contra el Girona, si no és que el seu entrenador li allarga el descans o pateix alguna molèstia física.

El Barcelona tampoc comptarà amb el lesionat Dembélé, però sí amb el seu nou fitxatge, el ghanès Kevin-Prince Boateng. Els catalans buscaran al Sánchez Pizjuan fer un pas més a la Copa del Rei, competició que dominen amb mà de ferro. Després d'estalviar minuts a molts titulars en la soferta victòria davant el Leganés (3-1), tot feia pensar que el Barcelona aniria amb tot a Sevilla. La sorpresa va ser a quarts de nou del vespre, quan es va anunciar la convocatòria i Messi i Busquets en van quedar fora per decisió tècnica. S'afegeixen a la seva única baixa rellevant per lesió, la de Dembélé, que estarà dues setmanes absent per un esquinç de turmell i tampoc jugarà la tornada. Riqui Puig i Oriol Busquets, del filial, completen la llista de convocats.

Leo Messi, a qui se li dona especialment bé el Sevilla, es queda a casa i arribarà ben descansat a Montilivi aquest diumenge. Davant el Leganés ja va demostrar del que és capaç actuant només mitja hora. L'argentí va aparèixer sobre el terreny de joc amb 1-1, va intervenir en el 2-1 i va marcar el 3-1 per tancar el partit. L'uruguaià Luis Suárez serà el nou, mentre que Coutinho també apunta a titular. Al mig del camp, tot apunta que Rakitic -també va jugar mitja hora en l'últim partit de la Lliga- i Arturo Vidal, reservat an la Lliga, formaran a l'onze, on també hi pot tenir lloc Arthur.

A la porteria estarà l'holandès Jasper Cillessen, habitual a la Copa, i en defensa Sergi Roberto i Jordi Alba -un altre que no té substitut- seran els carrilers, amb Gerard Piqué acompanyat per Clément Lenglet, qui va descansar en l'últim partit.

El Sevilla busca retrobar-se en el seu habitual fortí de Nervión, treure la seva competitivitat, la casta, l'orgull i el «diuen que mai es rendeix» que propaguen els seus himnes per sobreposar-se al seu estat d'ànim, marcat ara per cert pessimisme en la seva afició, i a les lesions –l'exbarcelonista Munir i el francès Gnagnon s'han afegit a Nolito. L'objectiu és seguir viu per a la tornada i prendre's la revenja de les doloroses derrotes a les dues últimes finals de Copa.