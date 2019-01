Pol Ballesté arriba a l'Olot per posar més competència a la porteria

L'Olot ha presentat aquest migdia el seu darrer fitxatge, el porter Pol Ballesté. Segons ha explicat el futbolista, que ja va debutar ahir en l'amistós de Llançà (1-7), "tinc molta il·lusió per aportar el meu granet de sorra. Entrenaré al màxim per competir i intentar jugar". Fins ara la porteria de l'Olot ha sigut indiscutible per al balear Xavi Ginard.

"El vestidor és una família, hi ha molt bon rotllo, bona sintonia i això fa que l'equip vagi bé. He estat diverses temporades a Segona B, és complicat estabilitzar-te en un club. Tinc ganes de poder fer-ho bé", ha seguint manifestant el porter barceloní, de 23 anys, format a La Masia. Ara es trobava sense equip després d'haver passat pels filials del Granada i el Màlaga, i per clubs com el Cadis, l'UCAM Múrcia i el Badajoz.

Preguntat pels objectius que han de perseguir els garrotxins en aquesta segona part de la temporada ha dit que "l'equip va molt bé però s'ha de tenir paciència. Primer hem de pensar en l'objectiu de la salvació, no és bo fixar-se en metes més altes. Tenia ganes de tornar a Catalunya, la terra tira molt".

Per la seva banda, el secretari tècnic Sergi Raset ha detallat que "és porter jove però amb experiència. Ha estat en club importants de la categoria i té unes condicions molt bones". També ha posat de manifest que "té un molt bon nivell que encara ha d'explotar. Esperem que pugui arrelar aquí i es quedi per a les properes temporades. Hi sortim guanyant a la porteria, era una opció que no podíem deixar escapar".