Ronaldo accepta pagar una multa i 23 mesos de presó

cristiano ronaldo va ratificar ahir a l'Audiència Provincial de Madrid l'acord que va aconseguir el passat estiu amb l'agència Tributària per saldar els seus comptes amb la justícia espanyola. D'aquesta manera, va acceptar una condemna de 23 mesos de presó en reconèixer que va cometre quatre delictes fiscals per defraudar 14,7 milions d'euros entre el 2011 i 2014. «Ja està, tot perfecte», va dir l'ara jugador del Juventus en sortir de les instal·lacions judicials. Tranquil i amb un ampli somriure, va arribar en un cotxe d'alta gamma acompanyat per la seva parella, Georgina Rodríguez, i el seu advocat, José Antonio Choclán. Més d'un centenar de mitjans l'esperaven i va tenir temps, abans d'entrar, de signar un autògraf a un home que l'esperava amb una pancarta amb imatges del futbolista.