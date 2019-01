Russes, veteranes i bones tiradores

Karina Nizamova és una base russa de 26 anys que sol sortir en el cinc titular de l'MBA Moscou acompanyada per les alers Anna Leshovceva (31 anys) i Ekaterina Sytnyak (36) i les interiors Liudmila Sapova (34) i Varva Psareva (33). L'Spar Citylift Girona no es trobarà aquesta tarda el rival amb la millor plantilla de l'Eurocup, sobre el paper el Botas turc era millor, però l'equip d'Ankara ja està eliminat de la competició després de perdre per un sol punt els seus dos partits contra el conjunt rus, que les va massacrar des de la línia de tres punts. 12 triples a Moscou i 12 més en la tornada a Turquia. «És un equip molt experimentat que viu molt del triple, gairebé sempre té en pista cinc jugadores que poden tirar de tres punts, i ja en l'anterior eliminatòria contra el Botas això va ser una mica la clau», explicava ahir Èric Surís sobre el rival amb què aquesta tarda (17.00, hora catalana) s'estrenarà en les eliminatòries de l'Eurocup en l'anada dels setzens de final després d'una primera fase on les gironines van acabar invictes.

Amb Shay Murphy recuperada de la contusió que li va impedir jugar diumenge davant el València i amb Laia Palau recuperant-se a poc a poc de la grip, contra les valencianes va jugar amb febre, l'Spar Citylift Girona tornar a l'Eurocup en una setmana molt complicada en la qual hauran d'enllaçar dos partits com a visitant. Avui a Moscou i dissabte a Càceres, en un doble viatge que els obliga a fer una mica més de 9.000 quilòmetres entre ahir a les set del matí, quan va sortir de Girona, fins diumenge quan tornin d'Extremadura. Entremig passaran per casa, però seran poques hores: arriben de Rússia dijous a la tarda i marxen cap a Càceres l'endemà al matí. «Estem il·lusionats per tornar a l'Eurocup, però sabem que ens espera un partit dur pel viatge, pel joc del rival que a darrere són grosses i apugen el nivell físic amb molts contactes, per l'arbitratge FIBA fora de casa...», detallava ahir Surís, que ha explicat a les seves jugadores la necessitat d'estar atentes a la sortida del rival aquesta tarda: «Comencen molt fortes els quarts, jugant-se molts triples i la nostra feina és intentar rebaixar els seus percentatges obligant-les a tirar en posicions més forçades». Diumenge, just abans del seu partit contra el València, Èric Surís i els ajudants van veure com l'MBA Moscou va fregar la sorpresa a la lliga russa contra el potent Dinamo de Kursk de la gironina Marta Xargay. Amb quatre jugadores per sobre dels 10 punts, destacant la base Nizamova amb 13 i 10 sorprenents rebots, l'MBA Moscou només va perdre per 3 punts (73-70) contra el Kursk que entrena Lucas Mondelo i que, a banda de Xargay, va comptar amb Anna Cruz o Sonja Petrovic