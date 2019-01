El tennista espanyol Rafa Nadal gairebé no va tenir problemes per classificar-se ahir per a les semifinals de l'Open d'Austràlia, primer Grand Slam de la temporada, després de derrotar amb autoritat el jove nord-americà Francis Tiafoe en tres sets (6-3, 6-4 , 6-2) i ara buscarà la seva cinquena final a Melbourne davant la revelació Stefano Tsitsipas, botxí de Roberto Bautista.