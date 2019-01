El Barça fitxa Frenkie de Jong per a la temporada que ve per 75 milions

El FC Barcelona va anunciar ahir el fitxatge del jugador holandès de l'Ajax Frenkie de Jong, que arribarà a l'estiu després d'un desemborsament de 75 milions d'euros fixos més 11 més en variables i que signarà fins 2024. Amb el president del club, Josep Maria Bartomeu, i el seu director general, Òscar Grau, al capdavant de les negociacions a Amsterdam, el Barça ha aconseguit fer-se amb un dels jugadors més buscats del moment, imposant-se al Manchester City o PSG, quan tot semblava apuntar que la perla holandesa acabaria a París.

«Amb l'arribada de Frenkie de Jong sumem talent, joventut i estil al nostre projecte esportiu. Estem convençuts que serà una peça clau del nostre equip per als propers anys. Benvingut, Frenkie!», va assegurar Bartomeu a Twitter afegint una imatge seva al costat del jugador i una samarreta culer només signar l'acord.

Nascut el maig de 1997 a Arkel (Holanda), als seus 21 anys és ja clau en un dels Ajax de més qualitat dels últims temps. Migcampista de toc, de màgia i talent, però també apte per bregar amb els contraris, la seva arribada pot ser per al Barça la continuïtat del que va deixar Andrés Iniesta.

«Frenkie de Jong és un dels migcampistes amb més futur d'Europa», assegura el Barça. I és que té polivalència per jugar en tot el mig del camp, té arribada amb capacitat per donar assistències de gol i sobretot un talent innat com el va tenir, per exemple, el seu compatriota Johan Cruyff.

Tant fa que es parla de la seva possible arribada que De Jong, de ser un desconegut, ha passat gairebé a ser ja un més de la família blaugrana. Amb el seu fitxatge, allunyat ja el fantasma del PSG o fins i tot del City de Pep Guardiola, arribarà a Barcelona l'home assenyalat per donar continuïtat a l'ADN del Dream Team del seu compatriota, i de Guardiola, de Xavi o Iniesta.

I és que De Jong, amb el ja blaugrana Arthur Melo, de 22 anys, hauran de liderar un centre del camp en què Sergio Busquets segueix aguantant respecte al considerat millor Barça de la història, el de Guardiola a la banqueta. Ells juntament, és clar, a Carles Aleñá o Riqui Puig, essència d'una Masia que no s'hauria de perdre.

Format a les categories inferiors del Willem II, on va estar una temporada, l'Ajax es va fixar en De Jong i el va fitxar el 2015 tot i que deixant-lo cedit. A poc a poc, després de liderar el filial ajacied, s'ha anat consagrant en el primer equip, jugant fins i tot els minuts últims de la final de la Lliga Europa de 2017 que van perdre davant el Manchester United.

«Dretà i hàbil en l'un contra un, Frenkie de Jong pot jugar tant de pivot defensiu com de migcampista o mitjapunta. La seva visió de joc i l'eficàcia en les passades li permet ser una figura clau a l'hora de crear el joc», destaca el club. Malgrat no arribar a compartir vestidor en el primer equip de l'Ajax, es trobarà amb el seu compatriota Cillessen, l'últim holandès a arribar a un Barça que ha vist passar pels seus equips Johan Cruyff, Koeman, els germans De Boer, Cocu o Kluivert.