El Barça perd a Sevilla i es complica l'accés a les semifinals de Copa

El Sevilla va batre anit al Barcelona (2-0) al Ramón Sánchez-Pizjuán en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. Un resultat que dona un important avantatge al conjunt de Pablo Machín en el seu intent d'acabar amb l'hegemonia blaugrana a la competició, tot i que al Camp Nou els d'Ernesto Valverde buscaran una segona remuntada per al seu equip.

Si un defalliment al Ciutat de València va fer que el Barça hagués de recórrer al pla A per capgirar l'anterior eliminatòria, a la tornada haurà de fer el mateix si no volen perdre la seva corona. A Sevilla, de nou amb rotacions, va fer mèrits per cedir-la.

Els de Machín, a l'espera de la setmana vinent, tenen ben guisada una revenja de la qual esperen gaudir a Barcelona. Després de la Supercopa d'Espanya, el partit de Lliga i l'última final de Copa, el Sevilla es va imposar i ho va fer amb ritme al contracop però també amb la possessió.

Al Barça no li va sortir bé situar Malcom, Boateng (que debutaba) i Aleñá en punta. No hi va haver control, ni desbordament, ni amb prou feines ocasions. Després, amb Luis Suárez i Philippe Coutinho al rescat, un i altre van tenir una oportunitat cadascun, però sense arribar a intimidar Juan Soriano.

Sense punch en atac i amb Arthur, de nou dels millors al Barça, massa sol en la creació, el Sevilla va veure la via per robar la pilota, per buscar amb calma la porteria rival i la va trobar, més i millor que el Barça, per intentar esborrar els blaugrana de la Copa en aquests quarts.

Va avisar Amadou en el minut 57, però descol·locat dins l'àrea, sense marcar, va rematar fora. Però un minut després Pablo Sarabia, un malson ja per al Barça, va marcar amb una gran rematada de tisora de primeres una bona centrar de Quincy Promes, que va allunyar a Gerard Piqué de l'àrea per fer-li un vestit abans de la seva assistència.

Poc després Éver Banega va rematar de cap alt i va avisar el Barça que si no canviava de xip sortiria ferit del Pizjuán. També Escudero o Jesús Navas, que va marxar potser lesionat com Sarabia, van donar la prèvia al gol de Ben Yedder. El davanter francès, que va buscar l'esquena de Lenglet per rematar a plaer una centrada de Banega, que no van tallar ni Piqué ni Lenglet ni l'estàtua de Cillessen, va obrir finalment bretxa en el marcador. I el Barça amb prou feines va poder jugar prop de l'àrea del Sevilla, com si deixés els seus intents de ficar-se en l'eliminatòria per a la tornada.



De més a menys

La primera part es va saldar gairebé amb més polèmica que amb ocasions, abans que l'equip sevillà posés la directa al triomf. El conjunt local va demanar un penal per mà d'Arturo Vidal, que el VAR va desestimar, i una falta a la frontal sobre Sarabia que l'àrbitre Del Cerro Grande no va concedir tampoc.

Pel que fa a intents de trencar l'empat inicial, el Sevilla va ser més incisiu, sobretot en centres laterals que la defensa blaugrana va treure bé. Ben Yedder, el millor, va obligar Jasper Cillessen a tirar de reflexos a la vora del descans, poc després que Malcom, després d'una gran passada entre línies d'Arthur, enviés al lateral de la xarxa el seu xut després d'un autopassada sobre Soriano.

Poc més es va veure de futbol en uns primers 45 minuts tediosos, de guerra bruta i d'alternativa en la possessió de la pilota. El Barça va anar a menys, encara que Malcom va tenir aquesta gran ocasió. I Kevin-Prince Boateng, que va debutar com a titular al Barcelona després de ser presentat dimarts, va estar fora de joc. Va intentar aguantar els tres centrals del Sevilla, agafar-los l'esquena, i va batallar però sense fortuna, al costat de Malcom i Aleñá en una davantera amb poca pólvora i desconeguda, fins a deixar el seu lloc a Suárez.