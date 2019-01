Dos gols en la primera mitja hora acaben amb les aspiracions del Llagostera

Dos gols abans de la primera mitja hora de joc van acabar amb les aspiracions d'un bon Llagostera ahir a la tarda al camp del Conquense, on van posar punt i final a la seva participació a la Copa Federació. L'equip d'Oriol Alsina, amb molts jugadors del filial i futbolistes amb menys minuts al primer equip, va aconseguir plantar cara a un rival de Segona B, però no va poder superar l'eliminatòria, que arribava empatada després de l'1-1 de l'anada, amb un lleuger avantatge per als locals pel gol aconseguit a fora.

Iborra, de cap, va obrir el marcador al quart d'hora de joc. Abans de la mitja hora, Arimany va desviar involuntàriament un servei de falta de More en l'acció del 2-0, que complicava molt la missió del Llagostera. A pesar de tot els gironins ho van intentar i van acabar trobant el gol en l'afegit, gràcies a un gran xut de falta del debutant Óscar Castellano. Alsina va acabar fent bon balanç del paper a la Copa Federació, en la qual ahir va fer debutar tres jugadors del filial i un del juvenil.