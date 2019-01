Fontajau haurà de tornar a ser clau per a l'Spar Citylift

Fontajau tornarà a tenir la paraula. Èric Surís sol recordar sovint «l'ambient especial» que es va viure en les eliminatòries europees de la temporada passada davant equips com l'Olympiakós, el Ragusa italià i també, encara que acabés en eliminació, en el duel de tornada dels quarts de final contra el Galatasaray. Un ambient que s'haurà de tornar a viure dimecres vinent al pavelló gironí per ajudar l'Uni a arribar fins als vuitens de finals de la competició després de la derrota d'ahir a la tarda a la pista del MBA Moscou (71-69). Les russes, que van eliminar contra pronòstic el Botas turc en l'anterior ronda, van seguir un guió similar contra l'Spar Citylift Girona emportant-se un partit ajustat amb la seva recepta d'aprofitar la permissivitat arbitral amb els contactes en defensa i treure petroli del seu encert de tres punts: 12 de 30 al final del partit després d'acabar el primer quart 1 de 9.

La idea que l'MBA Moscou és un equip que viu del triple no era cap mentida. A més, però, les russes tenen jugadores amb molt d'ofici que ahir no es van posar nerviosos quan l'Uni, amb Keisha Hampton deixada anar en atac, va acabar el primer quart set punts per sobre en el marcador (16-23). Van continuar a la seva. Posant molt el cos en defensa, els àrbitres els van permetre un munt de contactes, i sense deixar de provar d'anotar de tres punts encara que els tirs no els hi entressin. En el primer quart, l'MBA Moscou només havia fet un triple i va acabar el partit anotant-ne dotze. Totes tiraven i si les teòriques titulars no anotaven, ja ho feien les que sortien de la banqueta com Maria Kaikutova (4/5 en triples).

Amb aquests paràmetres, el partit es va mantenir igualat fins al final. L'encert local el compensava l'Uni amb els punts de Hampton (màxima anotadora del partit amb 21), la presència de Colhado dins la zona o la intensitat d'una impagable Helena Oma. Així, amb l'Uni sense Hampton després d'una rigorosa cinquena personal en atac, un bàsquet d'Alexandra Stolyar va posart l'MBA dos punts per sobre en el marcador a un minut i mig per acabar (68-66). Núria Martínez ha empatat, però, un nou triple de les locals (el dotzè), en aquest de Toropova, va deixar el partit a les mans de l'MBA Moscou. A 3 segons del final, amb 71-69, en el marcador l'Uni encara va tenir temps de fer una jugada per provar de capgirar el marcador però el triple de Laia Palau no va entrar.