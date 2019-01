El campionat provincial de Grups de Xou escalfa motors després que la Federació de patinatge ja hagi fet el sorteig dels horaris de competició i dels ordres de sortida. L'expectació és màxima. El gran dia del patinatge gironí omplirà Fontajau de gom a gom aquest diumenge amb 5.000 espectadors, i fins i tot ha fet falta obrir l'antiga grada jove per tal de poder absorbir la demanda d'entrades. Ahir al vespre en quedaven disponibles poc més d'un centenar, al preu de 8 euros. Entre d'altres atractius, el campionat permetrà veure l'estrena dels nous discs del CPA Olot i el CPA Girona, campions i subcampions del món els últims anys i que tot apunta que reeditaran aquest 2019 la seva pugna. És, a més, un any especial, perquè el Mundial es disputarà el juliol que ve a Barcelona dins dels Roller Games.

La tarda de patinatge s'obrirà a 2/4 de 5 amb els grups júnior, i anirà seguida pels quartets (17.40), els grups petits (18.30) i els grups grans (19.15). El campionat provincial és classificatori per al català que es disputarà el mes que ve a Reus (16-17 de febrer). Aquest diumenge a Fontajau s'hi podran veure les actuacions de 24 equips, mobilitzant centenars de patinadores. El nou espectacle del PA Maçanet en grups petits porta per títol Follow me, mentre que en grans l'Olot estrenarà No em tallis les ales, que aspira al seu tretzè títol Mundial, i el Girona presentarà Bacterium. El secretisme entorn dels números és absolut. Aquests tres equips van representar el patinatge gironí al darrer Mundial.

El responsable de patinatge a Girona, Josep Badia, s'ha mostrat molt satisfet per l'espectacular resposta del públic a pesar que la competició coincidirà amb un altre esdeveniment mediàtic com el Girona-Barça de futbol a Montilivi. Segons ell «Girona és un referent en grups de xou des de fa temps i això provoca que l'afició cada cop creixi més». Prova d'aquest èxit és que les entrades es van esgotar en menys de 24 hores i que ha fet falta recórrer a la grada jove per primer cop.

Per als clubs aquest 2019 és un any molt especial. El fet que Barcelona sigui l'escenari dels Roller Games afegeix motivació per arribar al Mundial i competir al Palau Sant Jordi davant 20.000 espectadors. El camí, però, comença aquest diumenge a Fontajau, on es posaran a prova les expectatives de la temporada i com funcionen els diferents discs.