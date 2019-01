L'Espanyol rep el Betis a la Copa del Rei amb problemes a la seva defensa

Espanyol i Betis es troben aquest vespre (19.30, beIN) a l'RCDE Stadium a l'anada de quarts de final de la Copa del Rei. Un duel al qual s'encomanen els espanyolistes per oblidar la seva crisi en lliga, on han sumat tres punts dels últims vint-i-set, i els bètics com un dels seus objectius principals d'aquesta temporada.

Rubi segueix tenint problemes en la línia de centrals. Naldo, David López i Oscar Duarte segueixen a la infermeria, per la qual cosa Hermoso i Lluís López són les úniques opcions. A la resta de línies, el preparador català podrà alinear el seu onze habitual.