L'Olot presenta el porter Pol Ballesté i admet que Eloi Amagat interessa

Diumenge, després de la victòria de l'Olot en el derbi gironí davant el Peralada, el conjunt garrotxí va anunciar la incorporació del porter barceloní Pol Ballesté, que portava sense equip des del mes de juliol i ha signat amb el conjunt garrotxí fins a final de temporada. Ahir al migdia va ser presentat a l'Estadi Municipal acompanyat pel vicepresident esportiu del club, Dionís Cros, i pel director esportiu, Sergi Raset. «Ve a fer competència a la porteria de l'equip. Va sortir del Barça i té experiència a diversos equips de la categoria. Esperem que pugui estar molt temps aquí perquè és jove i té molt de recorregut», desitja Dionís Cros. El de Ballesté pot no ser l'únic moviment del club garrotxí aquest hivern. De fet, Sergi Raset va admetre que l'ex-migcampista del Girona Eloi Amagat, acabada la seva etapa als EUA, interessa.

Ballesté es va formar a les categories inferiors del Barça i el 2012 va deixar el Juvenil B blaugrana per signar amb el Juvenil A del Màlaga. A l'equip de la Costa del Sol hi va estar dos anys, competint a la categoria juvenil i al filial, l'Atlético Malagueño. Després d'estar cedit a El Palo i al Cádiz va arribar lliure al filial del Granada, on va jugar 31 partits a Segona B abans de signar amb l'UCAM Múrcia, on no va tenir minuts. La temporada passada va jugar al Badajoz, on va disputar 5 partits al grup quart de Segona B, fins a quedar lliure el passat estiu. «Estic molt il·lusionat i tinc moltes ganes d'aportar el meu granet de sorra a aquest projecte», assegurava Pol Ballesté a la seva presentació.

En aquests moments l'Olot compta amb 3 porters: Xavi Ginard, Guillem Sacrest i el mateix Ballesté. «Vinc a competir i el míster decidirà qui ha de jugar. Ja he parlat amb Ginard i tenim molt bon rotllo. Aquest vestuari és una família. Gairebé tots som catalans i hi ha sintonia. Crec que això, en part, és el que fa que l'equip vagi bé», afirmava ahir.

Sergi Raset va explicar ahir a la presentació del nou porter del conjunt garrotxí que Pol Ballesté arriba per competir amb Ginard i va assegurar que se li està buscant una cessió a Sacrest. Va definir Pol Ballesté com «un porter atrevit, àgil i amb un molt bon joc de peus».

Pel que fa a la cerca d'un davanter per suplir Marc Nierga, Raset va assegurar que busquen «un jugador ofensiu, que pugui jugar en punta o de mitjapunta i que pugui aportar gols». El director esportiu de l'Olot no va descartar que l'excapità del Girona, Eloi Amagat, pogués reforçar l'equip garrotxí aquest mercat d'hivern, ja que el migcampista gironí es troba sense equip després de la seva etapa al New York City de l'MLS nord-americana.