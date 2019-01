El Bescanó recull botes per a un projecte solidari amb Guatemala

La periodista gironina Laura Quintana, fundadora de l'ONG Kemonïk, va «descobrir» Guatemala, i més concretament San Lucas Tolimán, el 2016. Havia estat treballant sis anys a Anglaterra en temes de cooperació però tenia inquitetud per conèixer els pobles indígenes i va acabar a 10.000 quilòmetres de casa. El primer cop hi va estar set mesos. El segon, mig any més. Allà, «en una localitat on la meitat de la població és urbana i l'altre rural», va entrar en contacte amb una entitat local, Casa Aq'ab'al, que lluita contra la violència de gènere. A San Lucas Tolimán el futbol també és l'esport rei, «hi ha cinc o sis camps i molts nens i joves em demanaven botes i sabatilles d'esport per poder-hi jugar». Així va néixer la idea d'una iniciativa solidària que ha acabat reixint gràcies al CE Bescanó, que des de després de les festes de Nadal, i fins el proper 10 de febrer, recull tot el material esportiu usat, en bon estat, que pugui, per enviar a Guatemala.

«Estem creixent com a club i pensem que una manera de formar jugadors i persones també és aquesta», explica el coordinador i tècnic del primer equip, Miquel Hereu. La temporada passada el Bescanó va caure contra l'Argentona en la fase d'ascens a Primera Catalana i actualment és el segon classificat de Segona, a dos punts de l'Escala i empatat amb el Guíxols, lluitant novament per pujar de categoria. Hereu coneixia Laura Quintana i va ser a través d'ella que van acabar vehiculant una iniciativa batejada com a «Botes i vambes per tothom» que, de moment, ha tingut una bona acollida i que pensen ampliar convidant d'altres clubs gironins i els rivals que passin per l'estadi a participar-hi. Tot el material que recullin s'enviarà a San Lucas Tolimán, on l'entitat local Casa Aq'ab'al ja està buscant la millor manera d'entregar-lo, en el marc d'un programa per promocionar la no-violència. «A Guatemala el futbol és molt violent, hi ha molta competitivitat», ressalta Quintana, que, alhora, valora positivament que és un esport molt practicat també per les dones.



El futbol també educa

Hereu, que havia jugat al Banyoles, al Cassà i a l'Olot, entre d'altres, pensa que la iniciativa els permetrà «posar el nostre gra de sorra per ajudar qui més ho necessita però alhora volem ser exemple per als nostres jugadors. Ensenyar a tots els nens i nenes del club i del poble que l'esport pot ser molt més que xutar una pilota i que els valors de les persones són el que ens fa millors». El club i l'ONG Kemonïk van pensar que ara, passat festes, era un bon moment per desenvolupar la recollida «perquè després del tió i Reis molts havien renovat les seves botes i vambes i podien donar una segona vida a les velles, si estaven en bon estat, ajudant en un programa solidari». Les entregues es poden fer al camp del Bescanó els dies laborables entre cinc i vuit del vespre, i els caps de setmana durant els diferents partits de competició.

Laura Quintana té un vol rumb a Guatemala per a l'1 de maig. Seria aquesta la data per endur-se el material cap a San Lucas Tolimán tot i que encara no sap si hi podrà anar. «Sigui com sigui els farem arribar el material, segur. Abans de tirar endavant la iniciativa vaig parlar amb ells i em van dir que estaven encantats del gest. Ara estan buscant el dia perfecte i fins i tot es plantegen organitzar un torneig de futbol on també hi tingui un paper rellevant la dona», subratlla. L'ONG està en contacte amb l'associació Casa Aq'ab'al, que està en procès de formar-se com a associació, i que treballa per ajudar dones que han patit violència de gènere. A 10.000 quilòmetres de distància, des de Bescanó, tot un poble s'ha bolcat per ajudar-los.