Desestimada a Girona una demanda contra Messi

El Jutjat de Primera Instància número 1 de Girona va desestimar ahir una demanda contra Leo Messi presentada per un empresari gironí que li reclamava una part dels guanys. El magistrat argumenta que «no resulta provat» que el pare del jugador i el denunciant acordessin mitjançant un document l'any 2004 que aquest últim rebria un percentatge dels ingressos de Messi si arribava a jugar al primer equip del Barça. El futbolista era llavors menor d'edat. El jutge va considerar «sorprenent» que l'empresari demanés ajuda al pare de Messi el 2011 per obtenir un contracte del Barça si realment hagués existit la contraprestació suposadament acordada. «Hauria estat més lògic exigir el compliment de la prestació», afegia. L'empresari haurà de pagar les costes. Encara pot presentar recurs davant l'Audiència de Girona.

El magistrat també va apuntar que Messi era menor d'edat i no va intervenir personalment en les negociacions, ni tampoc tenia per què conèixer el contingut d'aquest document. L'empresari va assegurar que va signar un acord amb el pare de Messi a canvi d'un contracte laboral per regularitzar la seva situació al país i obtenir el permís de residència. Segons ell, el document, que s'hauria signat l'octubre del 2004 quan Messi jugava al Juvenil B, establia que en cas que arribés al primer equip li pagarien un percentatge dels guanys del futbolista. Entre les temporades 2005/06 i 2008/09 aquest percentatge havia de ser del 2%; pujava mig punt entre 2009/10 i 2012/13, i arribava al 3% entre les temporades 2013/14 i 2019/20. L'empresari va interposar la demanda l'any 2011.

Els advocats de Messi, en canvi, van al·legar que si bé és cert que el pare del jugador va estar donat d'alta en l'empresa del denunciant, va ser un favor i no es va pactar cap remuneració a canvi.

La tramitació d'aquesta demanda, que es va admetre ja fa anys, va quedar suspesa perquè els demandats van presentar una denúncia per la via penal per una suposada falsificació de la signatura. El Jutjat d'Instrucció, però, va arxivar el cas i això va reactivar la tramitació de la causa per la via civil. Messi no va comparèixer en el judici, que va ser el 13 de novembre.



El Barça, segon en ingressos

D'altra banda, ahir es va conèixer també que el Barça és el segon club de futbol que va ingressar més diners la passada temporada, amb un total de 690,4 milions d'euros. Només el supera el Reial Madrid, que és el primer que supera la barrera dels 750 milions: 750,9. Amb madridistes i blaugranes, el podi el completa el Manchester United anglès, tercer amb 666 milions d'euros i que ve de liderar aquesta particular classificació realitzda per Deloitte els dos darrers anys.

L'Atlètic de Madrid és l'altre club espanyol que apareix entre els 20 primers del rànquing de l'estudi Football Money League 2019 i manté la tretzena posició que ja va ocupar la passada temporada. Va ingressar 304,4 milions d'euros. L'anàlisi té en compte tots aquells diners que entren per drets de televisió (suposen un 43 per cent de mitjana del total), ingressos comercials i aquells que s'aconsegueixen els dies de partit.