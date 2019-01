Iago Aspas recau de la lesió que pateix al bessó i s'aplaça la seva reaparició

El retorn de Iago Aspas queda aplaçat i encara no té data. El jugador, lesionat a finals del passat mes de desembre, ha recaigut de la ruptura fibril·lar al bessó que pateix. Va ser ahir, mentre s'entrenava amb els seus companys. D'aquesta manera, queda descartat per al partit que el Celta jugarà aquest cap de setmana contra el Valladolid. Tampoc queda gens clar que pugui arribar a temps per al següent compromís de Lliga, fixat per a la setmana vinent a Balaídos i contra el Sevilla. El conjunt gallec fa cinc partits que no guanya i ha encadenat quatre derrotes consecutives, fet que l'ha deixat a un punt del descens.