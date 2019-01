El Reus perd tres jugadors més: Mario Ortiz, Borja Herrera i Linares

Embolica que fa fort al Reus, on l'aterratge in extremis dels nous propietaris sembla que pot no ser suficient garantia per a la continuïtat de la primera plantilla a la Segona Divisió A. Ahir al matí, el davanter Miguel Linares no va comparèixer a l'entrenament i està decidit a marxar al Saragossa, mentre que dos jugadors més, Borja Herrera i Mario Ortiz, van sortir de les instal·lacions a les 11 amb totes les seves pertinences. Amb ells fora, el Reus es queda, de moment, amb 9 fitxes del primer equip, encara que només en poden jugar 8, ja que el porter Freixanet està lesionat.