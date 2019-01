Temps de crisi en el gran rival de l'Uni

La dura derrota del 16 de desembre a Fontajau contra l'Spar Citylift Girona va obrir importants ferides al Perfumerías Avenida, que, lluny de tancar-se, s'han anat fent més grans fins a desembocar ahir amb la decisió de la directiva del club castellà de destituir el seu tècnic, Lino López. Una altra derrota molt contundent, la de dimecres davant el Riga a l'Eurolliga (61-82 al Würzburg), va acabar condemnant el tècnic gallec, que no haurà tingut temps ni de comptar un sol partit amb Jewell Lloyd, campiona del món amb la selecció dels Estats Units i de la WNBA amb Seattle, a qui l'Avenida ha fitxat aquesta mateixa setmana però que dimecres encara no havia arribat a Salamanca i no va poder debutar.

Després de bones temporades a la banqueta del Ferrol, on l'ara jugadora de l'Uni Bea Sánchez tenia un pes molt important, Lino López havia arribat aquest estiu a Salamanca per agafar el relleu de Miguel Ángel Ortega, que ho havia guanyat tot, pel que fa a les competicions estatals, en els últims anys i que havia decidit no continuar després de guanyar el darrer títol de lliga superant en la final l'Spar Citylift Girona. Precisament, Miguel Ángel encapçalava la llista de preferències de Jorge Recio, president de l'Avenida, per ocupar la banqueta del Würzburg, tot i que no està clar que aconsegueixin convèncer el tècnic, que s'havia agafat un any sabàtic.

Més enllà d'Ortega, a Salamanca també aposten molt per veure a la banqueta un nom històric de la casa, l'exjugadora Isa Sánchez, després d'agafar experiència en el cos tècnic de Lucas Mondelo amb la selecció espanyola.

Sigui qui sigui, el nou tècnic de l'Avenida tindrà feina perquè l'equip castellà ha quedat en una situació complicada a l'Eurolliga, les castellanes són sisenes en el seu grup; i, d'aquí a poques setmanes, Vitòria serà l'escenari de la disputa del primer gran títol de la temporda amb una Copa en què castellanes i Spar Citylift Girona són els principals, per no dir els dos únics, candidats al títol.