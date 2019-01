Els treballadors de l'Écija posen l'1 de febrer com a límit per trobar inversor

Els treballadors de l'Écija van fer ahir un comunicat en què alerten que posen com a data límit l'1 de febrer per tal de normalitzar la situació del club amb l'entrada d'un nou inversor. El conjunt andalús, que milita a Tercera, té un deute de 480.000 euros i només disposa de cinc futbolistes del primer equip perquè la resta han anat marxant. Un dels que continua és el saltenc Marc Domínguez, responsable del futbol base, i dels qui més ha lluitat per trobar viabilitat al club. De moment el partit d'aquest cap de setmana contra el Salern Puente Genil ha quedat ajornat a l'espera d'un miracle que salvi l'Écija.