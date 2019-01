El Bàsquet Girona ensopega a la pista de l'Azuqueca

L'Azuqueca necessitava la victòria per assegurar el seu lloc al grup de dalt en la segona fase i l'ha aconseguit superant un Bàsquet Girona que, tot i poder comptar avui amb Jordi Trias, ha ofert avui la seva cara més grisa amb molt poc encert en atac i anant sempre a remolc de l'equip d'Azuqueca de Henares.

Tot i això, els gironins s'han arribat a posar només quatre punts per sota a tres minuts i mig del final (58-54, després d'un bàsquet del veterà Alzamora), però els locals no s'han deixat sorprendre i amb jugadors d'ofici a la categoria com Garcia o Apolinario s'ha emportat la victòria per 64-60.