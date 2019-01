El Llagostera visita el Santfeliuenc amb el desig de tornar a guanyar

«Considero que l'equip arriba molt bé a aquest partit, tenim moltes ganes de competir però respectem molt el Santfeliuenc. És un equip molt intens, amb les línies molt juntes i que sap a què juga. Per tant, parlem d'un rival d'una dificultat important. A més a més, es troba en una bona dinàmica. És cert que va perdre l'últim partit a Terrassa però va tenir les seves opcions», comenta Oriol Alsina, sobre el partit que el Llagostera juga avui al camp del Santfeliuenc (18 hores). Després de la patacada contra l'Hospitalet, d'estar dos partits sense guanyar a la Lliga, de perdre el lideratge i de quedar eliminats de la Copa Federació, l'ambició per tornar a sentir el sabor de la victòria és més gran que mai. «Vam estar molt bé en el partit contra l'Hospitalet tot i perdre, però entenc que haurem de millorar respecte a l'últim cop que vam jugar fora de casa, on pràcticament vam llançar la primera part. Hem de voler guanyar el partit des del primer minut i mantenir el mateix ritme els noranta minuts», confessa Alsina, recordant l'empat contra el Sants del darrer desplaçament (1-1). Segon amb 46 punts, el Llagostera s'enfronta amb el quinzè classificat, que abans de perdre en la darrera jornada enllaçava tres victòries consecutives. A més, al partit jugat al Municipal de Llagostera, els locals van haver de suar sang per decantar la balança: només un cop de geni protagonitzat per Pitu els va permetre sumar els tres punts. Una acció que tothom signaria que avui es repetís per tornar a recuperar el somriure que proporcionen els triomfs.