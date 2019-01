L'Uni tanca una setmana difícil contra l'Al-Qáceres

«És una setmana complicada pels viatges. N'hem fet un de molt llarg a Europa (Moscou) i quan enllaces desplaçaments consecutius tot es fa més complicat», deia ahir Èric Surís en la prèvia del partit d'aquesta tarda contra l'Al-Qáceres (18.00). Raó no n'hi faltava, a l'entrenador de l'Spar Citylift Girona, perquè en només cinc dies les jugadores hauran recorregut més de 9.000 quilòmetres. De Girona a Rússia, per tornar a casa i, amb prou feines sense temps per recuperar forces, marxar cap a Extremadura. A més Surís té jugadores que surten de o encara pateixen processos gripals com Laia Palau i Rosó Buch.

Aparcada l'Eurocup fins que dimecres, a Fontajau, comenci l'operació remuntada dels dos punts que cal capgirar al Moscou per seguir en competició, avui la Lliga Dia porta l'Uni a Cáceres, un rival amb potencial però que viu les seves hores més baixes al campionat, acumulant quatre derrotes seguides. L'Al-Qáceres és novè (6/10) i avui estrenarà entrenador després que Ángel Fernández i Pedro García hagin substituït Jesús Sánchez per buscar un revulsiu. «Elles tenen jugadores molt contrastades i experimentades, que saben jugar bé a bàsquet. Hi ha, però, l'interrogant del nou entrenador i tampoc sabem amb certesa quins canvis hauran fet durant la setmana tot i que òbviament tenen punts forts com Ocete i Ferrari, jugadores amb talent i bona mà, que s'entenen bé amb totes les companyes perquè saben anotar i generar joc per a la resta de l'equip», detallava l'entrenador de l'Spar Citylift. Segons ell, una de les claus per assolir la victòria serà «tenir aquestes jugadores controlades i recuperar-nos el millor possible de l'esforç d'aquesta setmana per intentar fer el millor partit possible».

L'expedició gironina, amb poc temps per descansar, va sortir ahir de bon matí direcció Càceres. Havent fet nit a Extremadura, l'equip tornarà per, aquesta vegada sí, quedar-se a terres gironines durant onze dies perquè els propers partits seran a Fontajau, contra el Moscou dimecres (20.15) i davant del Cadí el diumenge 3 de febrer (17.15). Un total de 9.450 quilòmetres portaran a sobre les gironines quan s'acabi aquesta dura setmana.

L'Uni lidera la classificació de la Lliga Dia amb 15 triomfs i una sola derrota, el mateix balanç del Perfumerías Avenida. Les gironines enllacen 11 triomfs consecutius, la millor ratxa del campionat, i avui buscaran el dotzè.