«M'il·lusiona tant l'All Star com haver entrenat al costat de Laia Palau»

No es considera gens una experta tiradora però la realitat és que Anna Jòdar, la base del GEiEG UniGirona, ha guanyat dos anys seguits el concurs de triples de l'All Star de Copa Catalunya. Demà a la tarda (18.00), al Nou Congost de Manresa, la jugadora de Roses, de 23 anys, defensarà el títol «amb la mateixa il·lusió del primer cop» i convençuda, ella que «mai no havia guanyat res», que aquesta mena de premis «t'apugen l'autoestima». Sense fer res especial, perquè a ella el que li agrada és «dirigir l'equip a la pista, fer que jugui bé, prendre bones decisions... manar», s'ha fet un nom entre les millors tiradores de la categoria, aprenent al costat de jugadores històriques com Noe Jordana, amb qui va compartir vestidor al primer equip de l'Uni, o de joves amb bona dinàmica de tir com Pilar Comella.

Jòdar formava part de l'equip campió de lliga el 2015, amb Roberto Íñiguez a la banqueta, i la temporada següent va poder debutar a l'Eurolliga. «Tenia un rol molt poc important però vaig poder tastar el bàsquet professional i les seves exigències», recorda. Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) va arribar el moment d'haver de triar entre els estudis o intentar mantenir una carrera a l'elit, i va escollir la formació sense renunciar al bàsquet, perquè ha seguit jugant amb el GEiEG UniGirona. «El bàsquet m'encanta però també m'agrada molt estudiar i volia fer les pràctiques ben fetes, al millor lloc possible, i treure bones notes», recorda. Ara està estudiant un màster i s'ha integrat al cos tècnic dels equips base del Bàsquet Girona masculí, el club que presideix Marc Gasol.

La participació a l'All Star de demà a Manresa, on també disputarà el partit de les estrelles, l'il·lusiona «tant» com haver pogut entrenar aquesta temporada un parell de vegades amb el primer equip de l'Uni al costat de Laia Palau. «És la meva ídol. Aquesta temporada m'han cridat un parell de cops per entrenar amb el primer equip quan els ha faltat gent i ha sigut una gran experiència», assegura la base gironina, que també va poder treballar de prop al costat de Noe Jordana.

La bicampiona del concurs de triples de la Copa Catalunya tindrà aquesta vegada de rivals Nairin de la Torre (Draft Gramenet), Andrea Cobo (Mataró), Cristina Peña (TGN Bàsquet), Esther Sintes (Lleida), Marina Portillo (L'Hospitalet), Mar Ribera (Viladecans) i Cristina Pujol (Basket Almeda). Aquests dies tothom li pregunta si fa algun entrenament especial «i la resposta és que no, precisament aquesta setmana ha sigut la que menys tir hem practicat». No amaga que li agrada practicar els llançaments de tres punts, però assegura que no té cap mecànica especial que li serveixi per tenir el seu bon nivell. L'All Star de Copa Catalunya arrenca avui amb la jornada masculina (18.00) i demà viurà la femenina. Es podrà seguir en directe per La Xarxa.