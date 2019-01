Nova victòria de l´Uni Girona a Càceres

L'Al-Qázeres tampoc ha aconseguit frenar la ratxa de victòria de l'Spar Citylift Girona a Lliga Femenina-1. L'equip entrenat per Èric Surís només ha perdut un partit en la competició estatal aquesta temporada, va ser a la pista del Cadí i diumenge vinent rebrà a les pirinenques a Fontajau sense haver tornat a conèixer la derrota.

Dotze jornades consecutives comptant aquesta d'avui a Càceres on, ni el desgast del viatge a Moscou en l'Eurocup ni els problemes de salut de diferents jugadores, han frenat les gironines que s'han emportat la victòria per 62-74 amb 23 punts de Shay Murphy i 15 Keisha Hampton.

L'Uni ha marxat en el marcador entre la part final del primer quart i, sobretot, el segon on ha arribat a guanyar per 22 punts de diferència després d'un triple de Rosó Buch i un 2+1 de Leia Dongue (21-43).

Després del descans, a poc a poc, l'Al-Qázeres ha anat retallant distàncies però l'Uni no s'ha deixat sorprendre. Un triple de la veterana Paola Ferrari ha permès que les extremenyes baixessin de la barrera dels punts de diferència: 58-67. Però quedaven poc més de tres minuts i l'Uni té massa ofici per perdre un partit que tenia tan controlat com el d'avui.

Dimecres, l'Spar Citylift Girona rebrà l'MBA Moscou a Fontajau amb la necessitat de guanyar per més de 2 punts si vol classificar-se per als vuitens de final de l'Eurocup.