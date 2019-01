El Bàsquet Girona va sempre a remolc i ensopega a Azuqueca

El Bàsquet Girona es va trobar ahir a la pista de l'Azuqueca amb una sèrie de problemes i dificultats que coneix bé, se'ls troba en la majoria de partits, però, a diferència d'altres dies, ahir l'equip que entrena Quim Costa no va trobar un camí alternatiu per acabar superant un rival físicament dur prop de cistella i amb les idees una mica (tampoc gaire) més clares en atac. Els gironins van anar sempre a remolc, arribant a perdre per diferències superiors als 15 punts, i encara que un bàsquet del veterà Alfons Alzamora els va situar a quatre punts de diferència a tres minuts i mig per acabar (58-54) no van poder acabar de donar-li la volta en el marcador i van acabar perdent per aquests mateixos quatre punts de diferència (64-60). Jordi Trias va reaparèixer després de ser baixa la setmana passada per la grip, però, ben defensat pel nord-americà Jeff Solarin, no va poder desequilibrant: 4 punts i 8 rebots en 21 minuts.

Amb la baixa de Xavi Costa, el Bàsquet Girona va començar el partit amb molts problemes per anotar. 8 punts en un primer quart lleig per als espectadors i on l'Azuqueca , pressionat perquè necessitava la victòria per assegurar el seu sisè lloc i l'accés al grup de dalt en la segona fase, tampoc trobava la manera de jugar alegre en atac. 14-8 al final dels primers 10 minuts i el partit que semblava jugar-se al ritme que volia l'Azuqueca. Un parell de triples de Garcia i Valera van disparar els locals en el marcador en el segon quart, 25-14, mentre que el Bàsquet Girona més enllà dels tirs de Bolton no trobava més arguments en atac. Al descans victòria per 10 punts de l'Azuqueca que podrien haver estat sense quatre punts seguits de Robert Cosialls al final (33-23).

Després del descans, l'Azuqueca va arribar a guanyar per 16 punts de diferència, 45-29 després d'un triple de García, però quan semblava que la derrota del Bàsquet Girona era un fet l'equip de Quim Costa va reaccionar. El darrer quart dels gironins va ser el millor amb Sergi Costa i Nil Angelats jugant junts i el partit es va igualar. Alzamora posava els gironins a només 4 punts, però la reacció no va anar més enllà i la victoròria es va quedar a les mans de l'equip local.