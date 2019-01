Derrotes per la mínima de l'Olot i el Peralada a Segona B

Mala jornada pels dos equips gironins de Segona B, que han perdut per la mínima en les seves sortides. L'Olot ha caigut al camp del Llevant B (1-0), mentre que el Peralada ha perdut en la visita al Conquense (1-0). Els garrotxins han fet un bon partit però al final ha resolt una diana d'Eneko resolent una ràpida contra de l'equip valencià. Amb aquest resultat s'allunyen del somni d'atrapar la promoció d'ascens, que ara està a vuit punts de distància.

Per la seva banda el Peralada també ha caigut per la mínima a Conca, tot i tenir ocasions més que clares per, com a mínim, haver arrencat un empat al camp d'un rival directe en la lluita per la permanència. Els locals han marcat al quart d'hora de joc, gràcies a una rematada de Márquez després d'una centrada al segon pal. Els empordanesos tenien moltes baixes i, a més, en els instants finals han vist com es lesionava Kilian Duran, a qui se li ha sortit l'espatlla esquerra. A 10 minuts del final Chicho ha fet debutar amb el primer equip el juvenil del Peralada Marc Grau.