El Real Madrid goleja amb exhibició de Benzema

El Reial Madrid ha estès la seva bona línia en el RCDE Stadium, donde ha signat el seu tercer triomf consecutiu a la lliga, davant un Espanyol en caiguda lliure que no ha pogut aturar l'exhibició del francès Karim Benzema, autor d'un doblet però sobretot d'un recital de joc.

En la primera part ha sentenciat el xoc, amb un gol només de començar, als quatre minuts, i un golàs a tocar el descans.

El capità Sergio Ramos ha marcat abans de ser substituït per una forta puntada en el seu genoll esquerre, prèviament que Leo Baptistao resusités per moments el duel amb la seva diana. No hi ha hagut perill en cap moment per un Reial Madrid que ha recuperat Gareth Bale amb gol.

A nou minuts del final, ha maquillat el marcador Rosales (2-4) per a un Espanyol que ha perdut nou de les deu darreres jornades.