Un gol al temps afegit deixa sense els tres punts un bon Llagostera

El Llagostera va sumar ahir el tercer partit consecutiu sense conèixer la victòria. Els d'Oriol Alsina van tenir el triomf a tocar al camp del Santfeliuenc, però un gol local en el temps afegit va fer que els blaugranes s'haguessin de conformar amb l'empat després d'un bon partit i un gol matiner de Marc Medina.

El partit no va poder començar de millor manera possible per als visitants, que es van trobar amb el 0-1 al minut 2. La diana va ser obra de Marc Medina, que es va plantar sol davant el porter i va definir perfectament per avançar el conjunt blaugrana. El davanter ha marcat tres gols en els últims quatre partits i ahir va ser el jugador que més ho va intentar.

Amb el 0-1, els d'Oriol Alsina van deixar que els locals tinguessin la possessió de la pilota. Però, tot i que els blanc-i-blaus tenien el control del partit, eren els visitants que creaven més oportunitats clares de gol, sobretot, a partir d'un insistent Marc Medina que va poder ampliar l'avantatge dels seus en més d'una ocasió.

El Llagostera volia el segon abans del descans, i va començar a tenir una mica més la pilota per crear més arribades a la porteria de Toni, però el 0-1 no es va moure més al final dels 45 primers minuts de joc.

La tònica de l'inici de la segona part va ser la mateixa que els primers 30 minuts de partit. El Santfeliuenc tenia més la pilota, però els d'Alsina sempre miraven de sortir al contraatac. De fet, la defensa blaugrana va estar molt sòlida durant tot el partit i els rivals amb prou feines van inquietar la porteria defensada per Marcos.

No va ser fins als 15 minuts de la represa que els barcelonins van tenir la primera ocasió clara per empatar el partit. Marcos es va haver de lluir per evitar el gol local i després Yeray va treure la pilota des de la línia quan l'afició local ja cantava el gol.

El porter visitant també va ser providencial en els següents atacs rivals. De fet, el Sant Feliu va tenir els seus millors moments de joc en l'última mitja hora de partit i va assetjar la porteria de Marcos. Amb prou feines els blaugranes s'aproximaven a la porteria rival, i van saber ser contundents en defensa fins a gairebé l'últim atac rival.

Però en el temps afegit un gol d'Eric feia que els tres punts no poguessin viatjar cap a Llagostera, on la pròxima setmana arriba el Vilafranca per mirar de capgirar la mala dinàmica de resultats.