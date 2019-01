El Peralada-Girona B visita el Conquense minvat per les baixes

El Peralada-Girona B s'enfronta avui al Conquense (12 h) marcat per diverses baixes destacades. A banda de Valery, Paik i, ara també, Àlex Pachón en dinàmica del primer equip, Chicho tampoc podrà comptar amb Moha Keita, Iago López i Giorgi, que estan sancionats. Kevin Soni continua recuperant-se de la seva lesió, mentre que el nou fitxatge Juan Manuel Boselli no arribarà a l'Empordà fins que no hagi acabat el compromís amb la selecció d'Uruguai al Mundial sub-20. S'esgoten els recursos. És per això que el tècnic gironí ha convocat Paco López i Marc Grau del juvenil.

Els xampanyers tenen una nova oportunitat per reenganxar-se a la bona dinàmica, després de la dura derrota davant l'Olot.