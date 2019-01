Rafa Nadal i Novak Djokovic, en la primera gran final de l'any a Austràlia

Rafa Nadal afronta avui (9.30 h/Eurosport) un nou assalt per l'Open d'Austràlia, en la seva cinquena final al primer Grand Slam de l'any. El tenista mallorquí aspira al segon títol i 18è d'aquest calibre en un clàssic amb Novak Djokovic. Tots dos rellançats ena la seva carrera, que encara sembla llarga i que apunta al llegendari Roger Federer. Nadal va estrenar el curs fa dues setmanes a Melbourne, sense rodatge i quatre mesos després de la seva retirada a Nova York per culpa dels genolls. Una vegada més, el de Manacor va demostrar que no perd el temps quan està fora pistes i, amb una operació al turmell el passat mes de novembre, va preparar a consciència el seu retorn. Sobretot, tractant-se del Grand Slam i d'una fita que marca la història.



Tocat per les lesions

Amb un any dur a causa de les lesions, que encara cuegen, i amb la retirada gairebé successiva en més d'una dotzena de tornejos sobre pista dura, Nadal ha desfet la incògnita amb pura efervescència. Només fa que aconseguir victòries per la via ràpida, poderós, dominant i protegit amb un servei renovat i, sobretot, eficaç, que només va cedir en la primera ronda. El mallorquí té comptes pendents i vol resoldre'ls a Austràlia. Després d'arribar i tocar el cel l'any 2009, Nadal va perdre les finals de 2012, la més llarga de la història del «GS» i contra Nole el 2014, i la de 2017 al duel de renascuts davant Federer. El d'Austràlia, és el Grand Slam que més es resisteix al tenista, on també acumula retirades i lluites extremes en l'estat físic. Nadal buscarà el 18è títol per apropar-se al rècord de Federer.



Victòria per a Naomi Osaka

La tennista japonesa va guanyar ahir l'Open d'Austràliaa l'imposar a la final a la txeca Petra Kvitova (7-6 (2), 5-7, 6- 4), de manera que aixeca el segon «gran» de la seva carrera esportiva i ascendeix al número u del món. L'esportista japonesa de 21 anys guanya el seu segon títol de Grand Slam consecutiu, després estrenar-se el passat 9 de setembre al US Open davant la nord-americana Serena Williams. La gesta permet a Naomi Osaka alçar-se a la primera posició del rànquing WTA, i desplaçar la romanesa Simona Halep.