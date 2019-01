Benzema castiga l´Espanyol

Espanyol i Reial Madrid van evidenciar a l'RCDE Stadium que viuen dues realitats i inèrcies ben diferents i contraposades. Si l'un mira cap avall, l'altre ho fa cap amunt. El que encadena decepcions i el que enllaça victòries. No es va trencar la ratxa, ni per un costat ni per l'altre, i l'equip de Solari va emportar-se els tres punts, cosa que deixa els de Rubi a prop del perill. I això que, pocs mesos enrere, s'havien arribat a col·locar segons a la classificació, somiant amb una temporada tranquil·la i parlant d'Europa. Segurament, no podrà ser. Hauria de canviar de dalt a baix la dinàmica d'un conjunt que enllaça tres derrotes a la Lliga. La d'anit es va gestar ben aviat.

En un quart d'hora tot semblava dat i beneït. Va sortir en tromba el Madrid, que no semblava haver jugat el dijous un partit de Copa del Rei. En un tres i no res, Benzema i Ramos havien fet pujar el 0-2 al marcador. El francès va obrir la llauna als 4 minuts, aprofitant un rebuig de Diego López a xut de Modric. Sense temps per reaccionar, cop de cap marca de la casa del central i la diferència que s'ampliava. La reacció es va fer esperar, però va arribar. Baptistao va batre Courtois per dalt i l'Espanyol va despertar. Això no va esvair el domini visitant, que va ser aclaparador. Tant que Benzema, un dels millors, va signar el tercer just abans del descans.

No va fer el quart el gal de miracle a la represa. Sí que va estar més encertat Bale. Acabava d'entrar per Vinicius quan va marcar l'1-4. Quedava poc menys de mitja hora i s'intuïa impossible la remuntada. Llavors, Varane va veure la vermella per una entrada a Piatti i Rosales va escurçar distàncies, poc després, amb un 2-4 que va necessitar la confirmació del VAR per pujar al marcador. No hi va haver temps per a més i el Reial Madrid continua a 10 punts del Barça.