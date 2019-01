Tot i que aquest cap de setmana no hi havia jornada a a Copa Catalunya, el CEB Girona va jugar un partit a la pista del Vedruna Gràcia (havien fet un canvi de data) que va acabar amb una clara victòria de l'equip que entrena Albert Morejón per un clar 45-98. La baixa per lesió de Toni Espinosa Melián no va ser obstacle perquè el CEB Girona s'emportés la victòria contra els barcelonins, que són els cuers de la categoria i encara no han aconseguit cap victòria.