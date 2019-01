El concorregut Cros de Vidreres clou el Circuit Gironí

Ahir finalitzava el Circuit Gironí de Cros, Gran Premi Consell Comarcal de la Selva, que aquesta temporada 2018/19 s'ha disputat durant 9 proves que s'han celebrat a diferents punts del territori gironí entre la Selva, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès. Hi han participat gairebé 3.500 atletes de totes les edats, des dels prebenjamins, sub8, fins als veterans de més 80 anys que disputaven el Campionat de Catalunya a Caldes de Malavella el passat cap de setmana. Tot i el fred, la climatologia va respectar la 30a edició del Cros de Vidreres, que va comptar amb moltíssima presència d'atletes i públic.

La cursa absoluta masculina, en la qual els participants havien de completar 5.500 metres al llarg de tres voltes, va tenir tres protagonistes clars: Marc Treserra (CE Penedés), que va tirar dels capdavanters per davant de David García (TR-Esports Parra) intentant donar la sorpresa imposant des del primer moment un alt ritme per veure si podia posar dificultats als seus perseguidors; Pablo García (Pratenc AA), que anava tercer, i va començar a retallar metres als capdavanters protagonitzant un esprint final; i David García, que va acabar sent el vencedor. Finalment Treserra va arribar tercer de la cursa absoluta.

En fèmines va vèncer l'atleta local Bàrbara Ramón, que milita a les files de l'AA Catalunya. Per darrere d'ella arribava a meta Elena Fonalleras (CA Santa Cristina) i a certa distància, en tercera posició, una jove de la categoria juvenil, Laura Prieto (CA Lloret).

José María Cañadas (CA Castellar) va guanyar en veterans a Albert Rotllant (CE Cassanenca) i Albert Lapuente (CA St Just).