La final de Copa es jugarà al Benito Villamarín de Sevilla el 25 de maig

La final de la Copa del Rei es jugarà dissabte que ve 25 de maig a l'estadi Benito Villamarín de Sevilla, segons ha acordat aquest dilluns la junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

La junta ha escollit la seu per primera vegada després convocar un concurs per a la seva adjudicació el desembre passat i abans que es resolguin aquesta setmana els quarts de final amb els partits de tornada València-Getafe, Barcelona-Sevilla, Girona-Reial Madrid i Betis-Espanyol.

Les bases del concurs establien que les candidatures havien de realitzar una oferta econòmica a percebre per la RFEF i oferir un estadi amb un aforament mínim de 45.000 persones assegudes, al costat d'un un espai emblemàtic de la ciutat d'entre 5.000 i 10.000 metres quadrats per celebrar actes lúdics i culturals dins del denominat "Festival del Futbol".

També havien de garantir una capacitat hotelera suficient per albergar als aficionats que es desplacin, ja sigui a la pròpia ciutat o a una distància raonable i a preus també raonables -no superiors a la tarifa promocional de l'hotel en cap de setmana i sense exigir estada mínima-, segons ha precisat l'RFEF.

Un altre requisit per a les candidatures era proposar mecanismes que redueixin el consum energètic i les emissions de carboni i permetin la sostenibilitat mediambiental; evitar els muntatges entre les 22:00 i les 07:00 hores per no generar soroll a zones públiques i presentar un pla per facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda en instal·lacions i transports públics.

Les últimes deu finals de Copa es van jugar a Madrid, tres vegades al Vicente Calderón (2012, 2016 i 2017), una al Santiago Bernabéu (2013) i una altra l Wanda Metropolitano (2018), tres a València a Mestalla (2009, 2011 i 2014) i dos a Barcelona al Camp Nou (2010 i 2015).

Serà la primera vegada que el coliseu bètic albergui la final del torneig del k.o., que no es resolia a Sevilla des que el Saragossa es va fer amb el títol contra el Celta el 2001, en partit disputat a l'estadi de La Cartuja.

La junta directiva també ha ratificat aquest dilluns que la final de la Copa de la Reina es jugui el dissabte 11 de maig a l'estadi Municipal Nuevo Los Cármenes de Granada, com va avançar el passat dia 17 el president de la RFEF, Luis Rubiales.

Així mateix, la final de la Copa del Rei de futbol sala, a petició dels clubs immersos en els quarts de final, es definirà el 30 de gener.