El Girona s´emporta el primer duel

Girona demostra que no només sent passió pel futbol. Ahir més de 14.000 persones cridaven a Montilivi en el derbi català, però també es va omplir Fontajau amb més de 5.000 ànimes per viure intensament la primera competició de patinatge d'aquest any en el Campionat Territorial de Girona de Xou, classificatori per al Campionat de Catalunya, que se celebrarà a Reus els dies 16 i 17 de febrer. Hi havia interès per conèixer els nous discos que aquest any presentaran els clubs gironins en els diferents campionats amb el plat fort de la jornada entre els dos millors clubs del món en la categoria reina, el CPA Olot i el CPA Girona, amb victòria final per a les gironines.

La grada jove del pavelló gironí s'obre en comptades ocasions, però davant de l'allau de demanda d'entrades es va obrir per presenciar una gran tarda de patinatge a Fontajau. El duel final entre el grup campió i el grup subcampió del món es va fer esperar, però no va decebre. Van ser les patinadores entrenades per Nuri Soler qui va aconseguir el triomf, gràcies a una execució gairebé perfecta del seu nou disc Bacterium. És el primer cop en 16 anys que les gironines aconsegueixen guanyar el trofeu territorial.

Per altra banda, les de Ricard Planiol van cometre alguna errada en l'execució del seu treball anomenat No em tallis les ales i es van haver de conformar amb la segona posició.

Tant gironines com olotines van ser els dos únics grups que en tota la tarda van superar els 9 punts de mitjana del jurat. El podi el va completar el CE Figueres, amb l'obra Maledicció, lluny de les puntuacions dels dos primers grups classificats.

En la categoria de xou petit no hi va haver sorpreses, i com en les dues últimes edicions, el triomf va tornar a ser per al PA Maçanet, que va aconseguir la millor puntuació gràcies al seu treball Follow Me. Segon classificat en aquesta categoria, hi va quedar el FD Cassanenc i va tancar el podi el CP Llagostera.

En quartets el CP Bescanó va desbancar de la primera posició el CP Guixolenc, guanyador l'any passat, amb l'obra Ombra. Tercer va ser el CP Hostalric. Mentre que el CPA Lloret era l'únic participant en quartets júnior i va ser el guanyador d'aquesta categoria.

Per últim, en la categoria Júnior el CP Bescanó va repetir la victòria de l'any passat i es va imposar amb el disc anomenat Nit d'il·lusions. El CP Celrà i el PA Maçanet van completar el podi en aquesta categoria. Un podi molt competit i que es va decidir per poc amb el CPA Olot, que va acabar quart.