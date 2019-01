L'Olot no troba la recompensa als seus mèrits i perd per la mínima

El domini de l'Olot sobre el terreny de joc no va obtenir premi. Sinó tot el contrari. Els de Raúl Garrido van veure ahir com l'Atlètic de Llevant li pispava la possibilitat de sumar algun punt i l'obligava a tornar de Bunyol amb una derrota per la mínima (1-0). Un cop dur perquè els garrotxins van ser superiors durant bona part del partit i, a la mínima que va poder, el filial granota va aprofitar per clavar un gol a la porteria de Ginard. Ja era a la segona part i sense tenir gairebé marge de reacció l'Olot no va poder traduir les ocasions per posar l'empat, que l'hauria deixat més satisfet.

La posada en escena dels de Garrido a l'inici va ser impecable. Més atents que els valencians, van apoderar-se de la pilota per generar perill a la porteria de Cárdenas. Ben aviat (min. 14), Marc Cosme va disposar d'una gran ocasió que va sortir massa creuada després de rebre una assistència d'Hèctor Simón. El capità va ser l'encarregat de les dues següents jugades destacades. Col·locant una falta arran del travesser, va tornar-ho a provar amb una vaselina que va atrapar el porter. El domini garrotxí era tan evident que amb prou feines l'Atlètic Llevant va apropar-se a Ginard. Rulo va intentar-ho amb un xut massa fluix que va acabar a les mans del porter mallorquí.



Sense Barnils, lesionat

Unes molèsties al genoll de Roger Barnils van fer que Garrido confiés en Oriol Pujadas per afrontar el segon temps. Se'n va sortir i, com ja havia fet, l'Olot va voler repetir el guió. Marc Mas va enviar un cacau des de fora l'àrea i Jordi Masó va provar-ho amb el cap. No van tenir sort i el conjunt granota no va perdonar. Aprofitant la contra, l'Atlètic Llevant va plantar-se ràpidament a l'àrea garrotxina i Eneko va superar Ginard amb un xut al primer pal. Un càstig excessiu perquè, tot i intentar-ho, els de la Garrotxa no van poder-hi fer res. L'entrenador va donar pas a Alfredo i Xumetra per provar de moure el marcador, encara que les ocasions tampoc es van traduir i van pecar per manca d'encert.