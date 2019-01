L'Espanyol fitxa el davanter Wu Lei, el millor futbolista xinès

L'atacant Wu Lei, nou futbolista de l'Espanyol, de 27 anys, arriba a LaLiga després de proclamar-se campió de la Superlliga xinesa amb el Shangai SIPG FC i d'erigir-se com el millor jugador del campionat, una flamant carta de presentació que intentarà fer valer en el seu gran salt. El club no ha informat de més detalls de l'operació, com la durada del seu contracte. Tots els detalls de la nova contractació es coneixeran en la roda de premsa, la data de la qual no ha trascendit. Wu Lei tenia des de feia temps propostes de clubs de la Premier League anglesa. És internacional al seu país i està considerat un dels jugadors més notables de la Superlliga a la Xina, amb 102 gols aconseguits en tota la seva trajectòria.