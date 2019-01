L´Olot renova el tècnic Raúl Garrido fins el 2020

L'Olot ha anunciat aquesta tarda la renovació per una temporada més de l'entrenador Raúl Garrido i el seu ajudant Kevin Martínez. El club s'assegura així la continuïtat del líder del vestidor i l'home que ha canviat el rumb de l'equip en l'últim any. Garrido va aterrar a la Garrotxa el novembre del 2017 i va aconseguir evitar el descens en una situació molt complicada. Enguany manté l'equip en posicions còmodes de mitja taula després de superar l'equador de la Lliga. "El club va confiar en mi en un moment molt difícil i és just que seguim el camí junts per col·locar l'Olot on es mereix. Estic molt a gust amb la ciutat, afició, club i vestidor", assegura el tècnic valencià.