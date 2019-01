Paula Badosa, a les portes del Top 100

Ahir, dilluns, la WTA publicava l'actualització setmanal del seu rànquing, en el qual es consagrava la japonesa Naomi Osaka, guanyadora aquest cap de setmana de l'Open d'Austràlia i el dels Estats Units el passat setembre; i, més lluny dels grans titulars mediàtics, posava Paula Badosa en el rànquing més alt de la seva carrera en el començament de l'any que, de la mà de Xavi Budó, ha de ser el de la consolidació en l'elit del tennis professional de la tennista de Begur. La classificació per al quadre final de l'Open d'Austràlia i la posterior final al torneig de Burnie (un ITF de 60.000 dòlars, també a Austràlia) han fet pujar Badosa fins a la posició 116 del rànquing WTA. A les portes del Top 100 on, des de fa anys, tothom diu que Paula Badosa hauria de ser d'ençà de la seva enlluernadora aparició amb el títol de campiona de Roland Garros júnior del 2015.

Des de fa uns mesos, Paula Badosa tornar a treballar amb Xavi Budó, l'entrenador de Sant Feliu de Guíxols que va guiar durant anys la carrera de Carla Suárez, que vol allunyar la tennista de Begur de la pressió de resultats o de pujar ràpidament en el rànquing per centrar-se a millorar el seu tennis. «La Paula és una jugadora que pot aspirar a tot a nivell mundial. I quan dic tot és tot. Però necessita temps, paciència i treball. Necessitem mínim un o dos anys de molt bona feina i després es veuran els resultats», explicava Budó en una entrevista a la web Sphera Sports, en la qual, un cop més, recordava l'excés d'expectatives que s'havien creat al voltant de Badosa després del seu èxit a Roland Garros i la posterior participació al Màsters 1.000 de Miami.

Ara, Budó i Badosa han establert una rutina de treball a Barcelona i quan viatgen junts als tornejos com, per exemple, en l'actual gira australiana, que el tècnic definia com «buscar la millora a nivell tècnic, tàctic, físic, mental, gestió emocional, estil de vida centrat al 100% en ser esportista d'elit... És clau agafar consciència i responsabilitat personal en el que significa ser tennista de primer nivell».

I Badosa està responent bé a les demandes de Xavi Budó. El 116 en el rànguing de la WTA s'explica per la classificació per al quadre gran de l'Open d'Austràlia i per haver arribat a la final del torneig de Burnie. En els dos casos, Badosa va acabar perdent contra dues jugadores amb un rànquing clarament inferior al seu: a Melbourne davant la local Kimberly Birrell; i a Burnie davant la també australiana Belinda Woolcock en una final marcada pel fort vent. Abans de perdre contra Woolcock, però, Badosa havia eliminat en dos sets (6-4, 6-1) la valenciana Sara Sorribes, que en el rànquing WTA d'ahir apareix en el lloc 77, tercera millor raqueta espanyola només per darrere de Garbiñe Muguruza (15) i Carla Suárez (25).

Entre Sorribes i Badosa, en el rànquing de la WTA només hi apareix una tennista més de l'Estat, Lara Arruabarrena, en la posició 93; i darrere seu hi ha l'altra professional gironina: Aliona Bolsova. La tennista de Palafrugell també aconsegueix aquesta setmana el millor rànquing de la seva carrera, 152, pujant 15 posicions. Georgina García (165) i Sílvia Soler-Espinosa completen la llista de les tennistes espanyoles entres les 200 millors raquetes del món, mentre que la jove jugadora de Blanes Marina Bassols ocupa la posició 413.

«Les derrotes fan mal, però ja torno a estar a la feina un altre cop», va escriure diumenge Badosa per acompanyar una imatge seva entrenant-se al gimnàs que ella mateixa va penjar a les seves xarxes socials. I és que la derrota contra Belinda Woolcock va impedir a Badosa guanyar el seu segon títol en un ITF 60.000 dòlars, després de la seva victòria del passat setembre a València, en què va superar a la final Aliona Bolsova. En principi, la idea de Budó i Badosa era que, aquest 2019, la tennista de Begur anés intentant deixar els tornejos ITF per disputar-ne de la WTA. Després de l'Open d'Austràlia, però, Badosa s'ha quedat allà per jugar dos tornejos ITF de 60.000 dòlars seguits. El de Burnie, on ha arribat a la final, i aquesta setmana el de Launceston, on surt com a cinquena cap de sèrie i s'estrenarà davant la britànica Gabriella Taylor.