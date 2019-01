«El suport de Fontajau serà clau per superar l'eliminatòria»

La grip ha estat el pitjor company de viatge de les jugadores de l'Spar Citiyft Girona en les exigents setmanes que està afrontant l'Uni amb viatges consecutius a Moscou i Càceres o partits amb rivals de nivell a Fontajau com el del València o el del Cadí de diumenge vinent.

L'única derrota va arribar a Moscou per dos punts de diferència que demà les gironines hauran d'eixugar a Fontajau (20.15) per continuar avançant en l''urocup. «Sabem el què ens trobarem, després del partit de Rússia tenim molt clar quin tipus d'equip és Moscou, amb les seves característiques d'equip tirador i dur en defensa», explicava aquest matí Surís que està convençut el fet de jugar a Fontajau pot ser determinant com ja ho va ser la temporada passada en les eliminatòries davant l'Olympiakós grec o el Ragusa italià.

«En aquestes setmanes que anem justes de forces, per les grips d'algunes jugadores i pel desgast d'anar seguit a Moscou i a Càceres, poder jugar davant la nostra gent és importantíssima i esperem que sigui molt important en aquesta eliminatòria», ha dit Surís.