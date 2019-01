Bea Sánchez podrà jugar avui contra l'MBA Moscou

El trascendental partit d'aquest vespre contra l'MBA Moscou en l'anada dels setzens de final de l'Eurocup ha començat amb una bona notícia per a l'Spar Citylift Girona que, per primer cop aquesta temporada, podrà comptar amb uns dels seus fitxatges més destacats d'aquest estiu: Bea Sánchez. La pivot internacional de l'Uni ha rebut aquest matí l'alta mèdica després de tres mesos i mig de baixa per una hèrnia discal que la va obligar a passar pel quiròfan.

Bea Sánchez es va lesionar en l'escalfament del partit de la Supercopa a Salamanca, un parell de dies abans de la primera jornada de lliga-.