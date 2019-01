El Barça busca una nit «per recordar» a la Copa

«Volem brindar un gran partit i ens encantaria remuntar. Hi ha coses que els aficionats recorden amb el temps i tant de bo que sigui això», va expressar Ernesto Valverde ahir, en la prèvia del partit que el seu equip, el Barça, jugarà avui contra el Sevilla (21.30 hores). El conjunt blaugrana està obligat a capgirar el 2-0 de l'anada. Una missió ben complicada i amb la majoria de precedents en contra, encara que al Camp Nou i amb 90 minuts per davant tot és possible.

El plantejament del tècnic a l'anada, on va deixar fora de combat tres dels seus principals jugadors (Messi, Suárez i Busquets), i les declaracions posteriors de Gerard Piqué («si ho capgirem bé, si no, un altre any serà», va dir) confonen l'entorn barcelonista. Anirà el seu equip a buscar una possible remuntada sense reserves o s'ho prendrà amb calma?

Tenint en compte els precedents i que el Barça és el campió de les últimes quatre edicions d'aquesta competició, tot apunta al fet que Valverde es decidirà per posar el seu millor onze. De fet, l'any passat, quan va haver de remuntar l'1-0 que va aconseguir l'Espanyol en l'anada, el tècnic extremeny va decidir alinear el seu millor equip per capgirar la seva situació.

Així tot apunta al fet que, excepte Cillessen, habitual porter a la Copa en substitució de Ter Stegen; els altres deu seran titulars habituals. Segurament l'únic dubte està al centre del camp, en una peça que pot resultar decisiva: Arthur o Arturo Vidal. Si juga el brasiler, el Barça té el control com es va demostrar a Girona quan va entrar en substitució del xilè, mentre que quan Vidal està en pista, el seu equip té més presència a l'àrea contrària.

De la seva banda, el Sevilla arriba al Camp Nou, un camp històricament maleït per als sevillans, minvat per les moltes baixes en el planter de Pablo Machín, però reforçat anímicament en haver aixecat de nou el vol a partir del seu triomf en l'anada i amb l'ambició de fer valer aquesta renda per acostar-se a una altra final. El conjunt andalús té les baixes de Nolito, Munir, Aleix Vidal, Jesús Navas, Gnagnon, Escudero i Gonalons, mentre que Wöber, Sarabia i Sergi Gómez, tot i que han viatjat, arrosseguen molèsties que no els fan estar al cent per cent.