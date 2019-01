L´Espanyol presenta Wu Lei un dia abans de jugar-se el ser o no ser a la Copa

L'Espanyol vol passar pàgina del seu nefast moment a la Lliga, on ha sumat només tres punts dels últims trenta, i centrar-se únicament i exclusivament en la Copa del Rei. Juga avui (19.30 hores) la tornada dels quarts de final al camp del Betis amb un 1-1 de l'anada, per la qual cosa està obligat a marcar. El tècnic, Rubi, no podrà comptar amb el lateral esquerre Dídac Vilà, que arrossega unes petites molèsties musculars. En canvi, sí que recupera Adrià Pedrosa, recuperat d'un problema als isquiotibials. Naldo, David López, Duarte i Hernán Pérez continuen descartats. «Em nego a prescindir de la Copa amb tot l'esforç que hi hem posat. Em nego», va dir Rubi ahir en roda de premsa.

El tècnic va parlar hores abans de ser presentat el flamant fitxatge blanc-i-blau. Es tracta del xinès Wu Lei, qui va aixecar una gran expectació mediàtica. «Venir a Europa sempre ha estat el meu desig, Segur que encaixo aquí», va declarar el futbolista.