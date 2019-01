L'Olot renova Garrido fins al 2020

En el món del futbol, hi ha vegades que la continuïtat d'un cos tècnic esdevé encara més important i alhora il·lusionant que qualsevol fitxatge. Aquest és el cas del que ha passat amb Raúl Garrido i Kevin Martínez. Tots dos han arribat a un acord per ampliar el contracte que els uneix amb l'Olot fins al 30 de juny del 2020 i així es va fer públic ahir. Una notícia molt ben rebuda a l'entorn, però sobretot també pels dos implicats. «Valoro l'acord de forma molt positiva. El club va confiar en mi en un moment molt difícil i és just que seguim fent camí junts per col·locar l'Olot on es mereix. Estic molt a gust amb la ciutat, l'afició, l'entitat i el vestidor». Aquesta ha estat la primera valoració del tècnic, protagonista avui en una roda de premsa en què s'escenificarà aquest acord.

Tant Raúl Garrido i Kevin Martínez van arribar a la Unió Esportiva Olot el mes de novembre de 2017, ara fa poc més d'un any, quan l'equip es trobava penúltim a la classificació del seu grup de la Segona Divisió. Encara que quedava bona part de la temporada per disputar-se, la salvació es trobava a 7 punts. Semblava gairebé impossible revertir la situació veient la dinàmica negativa que arrossegava l'equip, però els tècnics valencians ho van aconseguir. 8 victòries, 10 empats i 6 derrotes van ser els resultats que va obtenir l'equip aquesta passada campanya amb Garrido i Kevin Martínez fent tàndem a la banqueta. L'Olot no només va millorar de manera evident els seus números, sinó que això també es va traslladar al terreny de joc, amb una millora en el joc i un rendiment cada cop més alt tant a casa com lluny del Municipal.

Números històrics

Aquesta temporada, els tècnics han pogut preparar l'equip des de l'estiu i ja des de les primeres jornades de Lliga es va veure reflectit en el joc dels olotins. El grup de jugadors actual, amb aquest tàndem format per Garrido i Kevin al capdavant, estan fent història amb el club garrotxí. No han estat en descens en tot el que duen de temporada i han assolit els millors números de la història de l'Olot a Segona B. En aquests moments el conjunt olotí és setè a la classificació a 7 punts del descens i a 8 de les posicions de play-off, situació que no podien imaginar ni els aficionats més optimistes abans d'iniciar el curs.

Els tècnics olotins han dirigit el conjunt de la Garrotxa en 46 partits des que van arribar al club el mes de novembre de 2017. 15 victòries, 19 empats i 12 derrotes són els resultats que han obtingut fins al moment. Números notables tenint en compte que l'objectiu de l'Olot no és pas cap altre que el de mantenir-se a Segona B. A més, l'equip sempre s'ha mostrat molt sòlid en defensa malgrat apostar per un joc ofensiu: els 45 gols realitzats i els 39 encaixats en aquests 46 partits que porten al capdavant de l'Olot així ho demostren. Avui al migdia, just quan s'acabi l'entrenament, es realitzarà la roda de premsa corresponent per oficialitzar la renovació davant els mitjans.