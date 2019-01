Remuntada europea de l'Uni

Remuntada europea a Fontajau. L'Spar Citylift Girona jugarà els vuitens de final de l'Eurocup després d'eixugar els dos punts de renda que havia aconseguit l'MBA Moscou en el partit d'anada guanyant per 73-63, tot i no poder comptar amb Shau Murphy que és als Estats Units fent de jurat popular en un judici. En una eliminatòria molt més dura del que tothom s'esperava, l'MBA Moscou no ha donat el seu braç a torçar fins al tercer quart quan l'Uni ha trencat el partit amb un parcial d'11-0. Al final, 73-63 i les gironines que s'han classificat per als vuits de final d'una Eurocup on ara es trobaran amb el Szekszard hongarès. L'anada a Hongria el dimecres 14 de febrer i la tornada una setmana més tard a Fontajau.

I la veritat sigui dita. Fa un parell de setmanes ningú s'esperava que l'MBA Moscou fos capaç de fer un bàsquet d'aquest nivell. Sense estrangeres i amb moltes veteranes, el tècnic Alexander Diratsuyan ha construït un equip que ocupa els espais a la pista d'una manera que s'hauria d'ensenyar. Un bàsquet col·lectiu, aparentment senzill però molt ben treballat, que ahir li va servir per tenir capacitat resposta en gairebé tots els moments de partit contra l'Spar Citylift Girona. I, a sobre, són russes i, per tant, com diria el tòpic: fredes. Així, ni les jugadores i ni el tècnic del MBA Moscou es varen immutar quan, a l'inici del segon quart, amb Laia Palau connectant bé amb els interiors (sobretot Reisingerova) i Núria Martínez assumint responsabilitat en atac, l'Uni es va posar 11 punts per davant en el marcador (24-13). Van seguir jugant igual. Movent la pilota i movent-se ells fins a trobar bones posicions de tir. Leshkovtseva, Toropova i Kaitukova van anotar de tres i el marcador tornava a estar igualat. Tan equilibrat que, després d'una rigorosa tècnica a Núria Martínez per forçar un falta en atac, l'MBA Moscou es va posar per davant en el marcador i va arribar al descans guanyant per 2 punts (34-36).

La situació no era fàcil. L'Uni havia perdut de 2 punts a Moscou i arribava al descans del partit de Girona perdent també per 2. I aquí va aparèixer la millor versió de l'Uni. Oblidant-se que Shay Murphy és a Portland decidint sobre culpabilitats, que Bea Sánchez està lluny del seu millor estat de forma o que Dongue no pot jugar competició europea. La recepta, ben clara. Primer pilotes interiors a Colhado. Després ja arribarien els espais. I si Reisingerova havia fet mal a la defensa moscovita en el segon quart, la brasilera va resultar imparable per a les russes en els primers d'un tercer quart on l'Uni jugaria el seu millor bàsquet per tancar-lo guanyant de 15 punts (58-43, després d'un triple de Rosó Buch).

Un triple de Hampton va posar la màxima diferència en el marcador (61-43) i, fredes però amb orgull, les russes van provar de capgirar la dinàmica collant més en defensa (o, en altres paraules, picant tot el que es movia). Però, més enllà de rere de polleguera a Laia Palau, l'MBA Moscou no va aconseguir baixar dels 10 punts de desavantatge i l'Uni va assegurar el seu bitllet per a uns vuitens de final on es trobarà amb el Szekszard hongarès. Sobre el paper, més fort que l'MBA Moscou.